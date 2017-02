Napoli, 7 feb. (askanews) - UniCredit risponde all'appello della Dirigente scolastica della scuola primaria e dell'infanzia Sarria Monti' di Napoli, oggetto la scorsa notte di un furto di ben 27 computer. Appreso il danno subìto dalla scuola e dopo aver letto sui media il messaggio che la Dirigente scolastica, Donatella Valentino, ha lanciato per sensibilizzare la comunità locale circa la donazione di nuovi computer per "poter continuare il nostro progetto", UniCredit ha deciso di donare all'Istituto 27 notebook affinché possa riprendere in fretta l'attività didattica dei ragazzi, principali e più indifese vittime del furto. In una nota, l'Istituto bancario sottolinea che i 27 notebook saranno consegnati nei prossimi giorni. Si tratta apparecchiature completamente rigenerate attraverso procedure che garantiscono una seconda vita ai computer aziendali favorendo un minor impatto ambientale. La dottoressa Valentino ha manifestato apprezzamento per l'iniziativa.