Roma, 19 gen. (askanews) - Il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti ha ricevuto oggi nella sede del dicastero una delegazione di sindaci di comuni il cui territorio è compreso nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Con loro il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, firmatario del disegno di legge n°2127 riguardante il Parco del Cilento e le sue modalità di gestione, disciplinate dalla legge quadro sulle aree protette (n° 394 del 1991). Il ministro Galletti ha dato disponibilità al confronto sulle tematiche e le criticità esposte dai primi cittadini, ribadendo la necessità di procedere a una spedita approvazione della legge di riforma dei Parchi, approvata in prima lettura al Senato e ora in discussione alla Camera: "La nuova normativa prevede infatti - ha spiegato il ministro - una governance più snella ed efficiente, nell'ottica di rendere i parchi non solo luoghi di conservazione della biodiversità, ma anche veicoli di sviluppo territoriale attraverso la valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e socioeconomico".

Hanno preso parte all'incontro il consigliere politico del ministro Mauro Libe', i tecnici della direzione Protezione Natura e Mare del ministero, il sindaco di Corleto Monforte Antonio Sicilia, il sindaco di Controne Ettore Poti e l'assessore Giuseppe D'Elia per il comune di Petina, il Presidente della Comunità Montana Alburni e sindaco di Roscigno Pino Palmieri.