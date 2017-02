Napoli, 8 feb. (askanews) - Il lavoro e i giovani. Sul tema, oggetto di una due giorni che riunisce a Napoli oltre 100 vescovi del Mezzogiorno, Papa Francesco pone una premessa che è la base del suo messaggio: "Una società che non offra alle nuove generazioni sufficienti opportunità di lavoro dignitoso non può dirsi giusta". Di qui l'invito alle comunità ecclesiali affinché, al fianco delle Istituzioni "si adoperino con dedizione per cercare soluzioni adeguate alla piaga sempre più estesa della disoccupazione giovanile e del lavoro nero; al dramma dei tanti lavoratori sfruttati per avidità, a causa di una mentalità che guarda al denaro; ai benefici e ai profitti economici a scapito dell'uomo". Il messaggio del Santo Padre è giunto ai vescovi attraverso il segretario dello Stato Vaticano, Pietro Parolin. Voluto dal Cardinale di Napoli Crescenzio Sepe, l'evento si svolge presso la Stazione marittima.