Napoli, 30 gen. (askanews) - "Occuparsi di sicurezza vuol dire determinare in maniera precisa cosa rientra nella categoria delle minacce e cosa non le appartiene. La 'governance dell'inquietudine' è l'ultima cosa di cui l'intelligence ha bisogno". Lo ha detto il Prefetto Alessandro Pansa, direttore generale del Dis (Dipartimento informazioni per la Sicurezza) nel corso di un convegno degli Atenei partenopei in corso a Napoli sui temi della immigrazione e della sicurezza.

Il Prefetto sottolinea, piuttosto, che "il professionista della sicurezza ha necessità di determinare in maniera precisa e rigorosa cosa effettivamente rientra nella categoria delle minacce e cosa non le appartiene". Soprattutto perché per "l'intelligence, un mondo dove tutto è conflitto, dove tutto è ricondotto alla divisione "amico-nemico", sarebbe il più indesiderabile degli incubi".