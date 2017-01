Napoli, 10 gen. (askanews) - La nota scritta diffusa dal capogruppo dei democratici in Consiglio regionale non lascia spazio a dubbi. Mario Casillo non concorda con la decisione del presidente De Luca di sospendere tre dirigenti medici dopo il caso dei pazienti curati a terra nell'ospedale di Nola (il governatore ha chiesto ad Antonietta Costantini, manager dell'Asl Napoli 3, di sospendere il responsabile del Pronto Soccorso Andrea Manzi, il capo dell'emergenza Felice Avella, il direttore sanitario Andrea De Stefano). Seppur convinto che debba essere fatta chiarezza su quanto accaduto nel nosocomio, il capogruppo in Consiglio invita a non "scaricare le colpe unicamente sui medici. "Sull'incresciosa vicenda del pronto soccorso dell'Ospedale di Nola occorre fare doverosa chiarezza" esordisce Casillo per il quale "le immagini dei pazienti riversi per terra soccorsi e curati dai medici in condizioni d'emergenza sono per tutti un pugno nello stomaco, ma le colpe non possono essere scaricate unicamente sui medici, al punto da sospenderne tre. Bisogna perciò individuare le concause di quanto accaduto. (segue)