Napoli, 10 gen. (askanews) - "Premesso che la situazione non è stata gestita al meglio - aggiunge Casillo - va pur sottolineato che si è verificato, complice l'eccezionale ondata di freddo e l'impossibilità di raggiungere gli ospedali di Avellino, un anomalo afflusso di pazienti verso la struttura ospedaliera e i medici hanno responsabilmente deciso di non respingere nessuno". Il problema, allora, è "che l'ospedale di Nola accusa da anni gravi carenze strutturali e organizzative che per troppo tempo sono state tollerate o trascurate. Voglio ricordare come monito le parole del vescovo di Nola Depalma secondo il quale la politica deve lavorare insieme ad amministratori pubblici, manager e medici per risolvere in modo strutturale problemi che vengono rinviati sulla pelle dei cittadini e dei malati". "Noi dobbiamo andare in questa direzione - conclude Casillo - ma ricordo che abbiamo ereditato una situazione molto difficile, al limite del collasso, soprattutto in termini di servizi offerti al cittadino così come dimostra il caso di Nola".