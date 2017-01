Napoli, 10 gen. (askanews) - E' il vice presidente del Consiglio regionale della Campania, Ermanno Russo, medico e componente della Commissione Sanità, che a nome di Fi accusa il presidente De Luca di doppiopesismo e di agire secondo una logica di "tattica mediatica" scaricando ogni colpa sui medici dell'ospedale di Nola senza vedere che, in queste stesse ore, i nosocomi partenopei sono pieni di barelle vista l'affluenza notevole per il freddo e l'acuirsi dell'influenza. "E' del tutto evidente che l'atteggiamento punitivo del presidente della Regione Vincenzo De Luca rispetto a quanto accaduto lo scorso week end al Pronto soccorso di Nola è una boutade propagandistica, dettata da logiche di tattica mediatica ed è comunque l'elogio della doppia morale e del doppiopesismo - è la tesi di Russo pubblicata su Fb - Lo testimonia chiaramente anche la posizione del ministro della Salute Beatrice Lorenzin, che ha sottolineato come non ci siano responsabilità da parte dei medici di Nola, che hanno fatto soltanto il loro dovere e che lo stesso ministro non ha esitato a definire eroi". Il tutto mentre "a Napoli proprio in queste ore, gli ospedali della città sono assediati dalle barelle e vivono condizioni ugualmente difficili, se non più difficili di quelli di Santa Maria della Pietà, ma, stranamente, la scure e l'ira del governatore si è abbattuta e si abbatte soltanto su Nola". Russo annuncia poi di aver presentato "questa mattina in Commissione Sanità una richiesta di audizione urgente con i dirigenti dell'Asl Napoli 3 Sud, i responsabili della struttura di Nola e i medici sospesi per ascoltare dalla viva voce di chi sta in trincea la versione dei fatti" perché "è necessario "ristabilire un minimo di verità e spiegare prima al presidente De Luca e poi a chiunque non ne fosse ancora del tutto persuaso che quei medici sono un esempio per tanti di noi e risolvono problemi più grandi di loro, ogni giorno, combattendo con l'esiguità delle risorse regionali e statali e la scarsità di personale e strumentazioni". (segue)