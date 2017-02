Ospedale Nola, archiviata procedura sospensione medici: polemiche

Napoli, 3 feb. (askanews) - Archiviata, per un difetto di forma, la procedura disciplinare che sospendeva tre medici dell'ospedale di Napoli dopo la vicenda, dello scorso mese di gennaio, quando alcuni pazienti giunti al pronto soccorso furono curati sul pavimento, adagiati su delle coperte. La vicenda creò molto scalpore e comportò, la sospensione di Andrea De Stefano, direttore sanitario del Santa Maria delle Grazie; Felice Avella, responsabile della Medicina d'urgenza e Andrea Manzi, responsabile del Pronto soccorso. I medici in servizio presso il nosocomio dell'Asl Napoli3 Sud, furono reintegrati dopo alcune settimane. Ora l'archiviazione. Secondo quanto emerso, la richiesta di sospensione doveva "essere più circostanziata". La vicenda ha immediatamente generato polemiche bipartisan. In una nota, il presidente del gruppo di Forza Italia del consiglio regionale della Campania, Armando Cesaro, ha dichiarato: "Apprendiamo che la procedura di sospensione dei dirigenti medici dell'ospedale di Nola avviata per lo scandalo dei malati a terra è stata archiviata perché la stessa doveva essere più circostanziata. Cioè, per un vizio di forma. Siamo al ridicolo - ha aggiunto -. A questa archiviazione, che è un atto dovuto perché le responsabilità sono di chi non trasferisce le risorse necessarie agli ospedali e non di chi soccorre gli ammalati, dovrebbero seguire le scuse. Ai medici e ai pazienti", ha concluso Cesaro. (segue)