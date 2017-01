Napoli, 27 gen. (askanews) - Un ordigno artigianale ad alta pericolosità esplodente è stato rinvenuto in strada a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. A impedire la sua deflagrazione il tempestivo intervento degli agenti del locale Commissariato. La "bomba" è stata rinvenuta, poco prima della mezzanotte, in strada all'interno di una scatola per scarpe, in corso Umberto I. L'artificio, composto da circa un chilogrammo di materiale esplodente, era collegato ad un congegno elettronico. I poliziotti hanno delimitato l'area, in attesa dell'arrivo degli agenti della sezione Artificieri dell'Ufficio prevenzione Generale che hanno reso inoffensivo l'ordigno. Sono in corso indagini da parte della polizia che ha acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza della zona.