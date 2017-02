Operatrice sociale molestata, Azione Nazionale: via i clandestini

Napoli, 1 feb. (askanews) - "Via i clandestini dai nostri territori, specie se si tratta di aree emarginate, come l'area costiera di Giugliano in Campania, dove lo Stato non c'è e la popolazione è abbandonata a se stessa". E' quanto afferma il Portavoce territoriale di Azione Nazionale, Salvatore Ronghi. "L'aggressione sessuale di un extracomunitario nei confronti di un'operatrice operante nel territorio di Varcaturo fa esplodere in tutta la sua gravità l'emergenza sicurezza, in un territorio già insicuro, provocato dall'arrivo incontrollato di clandestini e dalla loro permanenza negli hotel della zona a spese dei cittadini italiani", ha concluso Ronghi.