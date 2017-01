Napoli, 18 gen. (askanews) - E' attivo da oggi il nuovo sito web istituzionale del Comune di Anacapri, con annessa la nuova sezione Trasparenza. Il nuovo sito - che conserva il precedente indirizzo web - sarà inoltre raggiungibile anche affiancato dall'indirizzo www.comune.anacapri.na.gov.it che rispetta le direttive AGID. Oltre a rispettare le linee guida per i siti web della pubblica amministrazione, contiene una nuova sezione per la Trasparenza e l'Anticorruzione corredata da una guida alla pubblicazione obbligatoria dei dati e i riferimenti normativi corrispondenti. In una nota, si sottolinea che la comunicazione istituzionale on-line è parte integrante della comunicazione pubblica e rappresenta uno strumento strategico per il miglioramento della relazione tra amministrazione e cittadino grazie alle sue essenziali caratteristiche di velocità, connettività universale, bassi costi ed interattività. "Attraverso la comunicazione istituzionale - sottolinea il sindaco Francesco Cerrotta - si possono perseguire diverse azioni e finalità come: informare i cittadini/utenti; far conoscere l'ente e promuoverne i servizi; aprire nuovi spazi di partecipazione; migliorare la trasparenza amministrativa; promuovere processi di semplificazione e organizzazione". Il nuovo sito web è integrato con i 4 canali social dell'amministrazione comunale: Facebook Twitter, Instagram e Youtube.