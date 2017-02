Napoli, 18 feb. (askanews) - Oltre 1,2 chilogrammi di eroina, divisi in dosi e nascosti in camera da letto. E' quanto scoperto dai carabinieri a Casalnuovo di Napoli che hanno arrestato un'incensurata di 28 anni, ritenuta responsabile di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La donna è stata bloccata dai militari dell'Arma in viale dei Platani subito dopo aver venduto una dose di hashish a un acquirente. Durante le perquisizioni personale e domiciliare, sono stati recuperati e sequestrati 5,3 grammi di hashish che la 28enne aveva addosso e 1,26 chili di eroina che erano custoditi in casa.