Basilea, 26 gen. (askanews) - Le attività italiane del gruppo farmaceutico Novartis hanno generato nel 2016 un fatturato di 1 miliardo e 631 milioni di euro, risultato in linea sostanziale con quanto ottenuto l'anno precedente (1.629 nel 2015); il giro d'affari derivante dall'export vale 173 milioni. I dipendenti impiegati nelle sedi di produzione di Torre Annunziata e Rovereto, nella sede centrale di Origgio e negli uffici di Milano e Roma sono 2.373, anche questi in linea con il numero di dipendenti del 2015. I dati sono stati resi noti a Basilea nell'ambito della presentazione dei risultati finanziari del gruppo svizzero.

Sul mercato farmaceutico italiano - dove Novartis si colloca come primo gruppo farmaceutico straniero per fatturato - le attività del colosso svizzero coprono un ruolo di primo piano in tutte le principali aree terapeutiche: cardio-metabolica, oftalmologia, respiratorio, neuroscienze, immunologia, e dermatologia, oncologia e ematologia. Nel corso dell'anno appena concluso, l'azienda ha promosso 180 studi clinici, che hanno coinvolto oltre 11 mila pazienti. Entro il primo trimestre del 2017 è anche previsto l'avvio di una fase di test per due nuovi farmaci contro l'Alzheimer. Nel campo della ricerca clinica sono stati impiegati nel corso del 2016 investimenti per 63 milioni. Confermato poi per il solo impianto di Torre Annunziata di un investimento per complessivi 40 milioni nell'arco temporale 2015-2017, e quindi in parte già spesi.

La produzione vede negli impianti di Torre Annunziata un importante polo strategico per il mercato globale: qui vengono prodotti farmaci in forma solida, ovvero compresse - 89 milioni di confezioni nel 2016 - destinati a 112 mercati esteri. Sempre a Torre Annunziata si attesta dal 2015 una quota significativa della produzione di Entresto, farmaco per lo scompenso cardiaco: si prevede che entro il 2020 saranno prodotte qui 35 milioni di confezioni. Nella unità produttiva di Rovereto, invece, sono attestate le attività di produzione di principi attivi per uso farmaceutico.