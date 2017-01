Napoli, 10 gen. (askanews) - "Ciò che è accaduto all'ospedale di Nola potrebbe verificarsi potenzialmente in tutti i presidi sanitari della Campania. Le scene drammatiche rimbalzate nei tg nazionali smascherano le menzogne sulla sanità del presidente De Luca, menzogne che da mesi il Movimento 5 Stelle denuncia con atti in Consiglio regionale della Campania e pone, in molti casi, all'attenzione dei magistrati". Lo dice Valeria Ciarambino, capogruppo del M5S che, nel ribadire piena solidarietà ai pazienti e agli operatori sanitari dell'ospedale di Nola pone una questione politica: "A maggio scorso quando è stata approvata la legge regionale che metteva nelle mani del presidente le nomine dei direttori generali di Asl e ospedali, dinanzi alle nostre proteste De Luca in aula affermò solenne che si assumeva ogni onere e ogni responsabilità politica delle sue nomine". "E allora ci chiediamo - aggiunge la capogruppo - perché usare i medici, il responsabile del pronto soccorso e gli infermieri dell'ospedale di Nola come 'scudi umani' e non coinvolgere minimamente tra i responsabili l'attuale direttore generale nominato dallo stesso De Luca? E' questa la responsabilità politica che De Luca prometteva di assumersi?". (segue)