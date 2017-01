Napoli, 11 gen. (askanews) - "L'incapacità di De Luca è oramai manifesta: un presidente di Regione che reagisce ai fatti gravissimi accaduti all'ospedale di Nola ordinando il licenziamento dei medici, che hanno solo compiuto il loro dovere con responsabilità, e continua a coprire il direttore generale dell'Asl Na3 sud, che ha dimostrato di non avere il presidio di una situazione critica da tempo, è diventato oramai un pericolo per i cittadini campani". Così la capogruppo pentastalleta in Consiglio regionale, Valeria CIARAMBINO, nel corso di un'intervista rilasciata oggi un'emittente locale. "Questo presidente non può più pensare di sfuggire alle sue responsabilità che si fanno ogni giorno più gravi - sottolinea la consigliera del M5S - Cominci ad assumersele, rimuovendo il 'suo' direttore generale, nominato grazie ad una scandalosa legge regionale, contrastata dal M5S, che ha messo nelle mani del presidente di Regione, senza trasparenza né merito, tutte le nomine dei direttori generali. Altrimenti, spieghi ai campani perché lo sta coprendo". (segue)