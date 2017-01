"In Campania sanità al collasso"

Roma, 11 gen. (askanews) - "La sanità in Campania è al collasso e anziché accendere i riflettori sui veri responsabili di una situazione a dir poco drammatica, ovvero le istituzioni con in testa il presidente De Luca, si punta il dito contro i medici, unici eroi da difendere". La denuncia arriva dal senatore campano del gruppo Ala-Sc, Pietro Langella, che in merito annuncia un'interrogazione urgente al ministro della Salute Beatrice Lorenzin sottoscritta dai senatori Vincenzo D'Anna, Ciro Falanga, Antonio Milo e Domenico Auricchio.

"Mi piacerebbe sapere - prosegue - che azioni ha intenzione di mettere in campo il ministro della Salute dopo le denunce degli ultimi giorni: a Nola i pazienti del pronto soccorso vengono curati a terra, a Boscotrecase si è rotta una caldaia che ha costretto un'intera struttura sanitaria al gelo con la conseguente interruzione di alcuni interventi chirurgici".

