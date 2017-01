Napoli, 17 gen. (askanews) - "Ritrovo qui e lì sulla vicenda di Nola espressioni generiche di "solidarietà" rispetto alla vicenda di pazienti messi sul pavimento con la flebo. Avendo chiarito da sempre che il problema non riguarda i medici ma i responsabili di quella struttura ospedaliera, riconfermo la mia convinzione che chi ha consentito un episodio così grave venga chiamato a risponderne". Così, in una nota, il presidnete Vincenzo De Luca torna sulla vicenda dei pazienti assistiti e curati per terra in fase di emergenza all'ospedale di Nola nella notte tra sabato 7 e domenica 8 gennaio. "Trovo intollerabile l'opportunismo di chi - aggiunge De Luca - dopo aver rilanciato e in parte strumentalizzato una foto che offende (quella sì) la sensibilità di tutti e la dignità e il lavoro del personale medico, oggi con analoga strumentalità aggredisca chi chiede semplicemente che ognuno risponda delle proprie responsabilità". "Se - conclude - in relazione a quell'episodio si ritiene che non si debba fare assolutamente nulla (dopo aver gridato allo scandalo), lo si dica. Io non sono d'accordo. Andremo fino in fondo".