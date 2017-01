Napoli, 11 gen. (askanews) - "Nola, operazione verità. Rispetto e gratitudine per il personale medico. Individuazione rigorosa di ogni responsabilità. Se c'è uno che ha tutelato il personale medico impegnato ogni giorno e ad ogni ora in trincea nei nostri ospedali, è il Presidente della Regione. Dal lavoro fatto insieme al Cardarelli per eliminare le barelle all'apertura di cinque Pronto Soccorso senza i quali sarebbe stato il disastro, ai già mille nuovi assunti dopo nove anni di blocco del turn over: ecco chi sono gli amici dei medici, non chi fa chiacchiere senza aver fatto nulla. Riflettori accesi, faremo luce su ogni angolo della sanità campana". Questa la nota diffusa da palazzo Santa Lucia contente la dichiarazione del governatore, Vincenzo De Luca.