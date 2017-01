Napoli, 10 gen. (askanews) - "Leggo una dichiarazione del sindaco di Napoli di irresponsabile attacco personale al Presidente della Regione. Si utilizzano a tale scopo, in modo volgare, i gravissimi fatti accaduti presso l'ospedale di Nola. Ci sarebbero valide ragioni per ignorarlo. E invero, di ignoranza dei fatti e di mancanza totale di sensibilità rispetto a problemi seri, davvero non si avverte il bisogno". Così, in una nota, il voce presidente della giunta regionale della Campania, Fulvio Bonavitacola, replica al tweet del primo cittadino di Napoli. "C'è chi sta affrontando l'eredità drammatica di malgoverno, disorganizzazione e clientela politica, ed ha avviato un rinnovamento profondo e percepibile da tutte le persone serie, del comparto sanità - sottolinea duramente il voce di De Luca - e c'è chi pensa di coprire la propria nullità amministrativa con disdicevole ironia".