Temperature in picchiata, vento forte e mare agitato

Napoli, 29 dic. (askanews) - Ondata di maltempo sulla Campania dove si registrano collegamenti a singhiozzo nel golfo di Napoli, temperature rigide e neve sulla cima del Vesuvio. Il forte vento di grecale, che soffia dalla scorsa notte, e il mare agitato hanno provocato la sospensione delle traversate di molti mezzi veloci da e per le isole di Capri, Ischia e Procida. A viaggiare soltanto alcuni traghetti.

In tutta la regione si registrano temperature rigide e forte vento. Nella giornata di ieri, la Protezione civile regionale aveva diramato un avviso di avverse condizioni meteo per nevicate e gelate, vento forte e mare agitato per 36 ore.

I fiocchi di neve hanno imbiancato la vette del vulcano più famoso al mondo e sono caduti anche in alcune città dell'hinterland partenopeo non riuscendo, però, a raggiungere le strade, complice anche il tiepido sole che fa capolino tra le nuvole.