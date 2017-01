Napoli, 25 gen. (askanews) - Tragico incidente stradale nel napoletano. Il corpo dilaniato di una donna italiana di 65 anni è stato prima travolto da un tir e poi investito da altre auto in transito lungo l'Asse mediano all'altezza di Giugliano in Campania, in direzione Lago Patria. L'impatto mortale intorno alle 6:30. I resti umani sono stati rinvenuti in più punti della strada ed è stato molto difficile riuscire a risalire all'identità della vittima. Polizia stradale e agenti della Scientifica hanno lavorato a lungo per ricostruire quanto avvenuto. Traffico impazzito nella zona a causa dei rilievi e degli accertamenti degli investigatori e dei tecnici. Dopo alcune ore è stato indentificato uno degli investitori, un autotrasportatore la cui posizione è al vaglio dei magistrati della procura di Napoli Nord. Secondo la prima ricostruzione della Stradale, l'impatto con il camion è stato irreversibile, provocando la morte sul colpo della donna. E' probabile che altre auto abbiano travolto il corpo smembrato dell'anziana lungo l'asse viario a scorrimento veloce a quell'ora particolarmente trafficato. Ancora da ricostruire con esattezza quanto avvenuto questa mattina e soltanto la comparazione con il Dna renderà ufficiale l'identità della vittima.