Napoli, 18 feb. (askanews) - Dall'acquascooter agli yacht, passando per i nuovi gommoni ad alta tecnologia. C'è tutto il meglio della nautica italiana alla 44° edizione del NauticSud che ha aperto oggi i battenti alla Mostra d'Oltremare di Napoli, pronta ad accogliere appassionati e esperti del settore fino al 26 febbraio: 400 le imbarcazioni in esposizione in un'area di circa 30mila metri quadrati, in cui c'è anche tutto ​l'indotto, dagli accessori agli arredi. "Nauticsud è un marchio storico di Mostra d'Oltremare che abbiamo rilanciato e che tuteleremo sempre: Napoli è una grande capitale europea del settore nautico e trova qui la sua vetrina migliore", ha commentato Donatella Chiodo, presidente della Mostra d'Oltremare.

"Siamo soddisfatti - ha spiegato il consigliere delegato di Mostra d'Oltremare, Giuseope Oliviero - della risposta dei cantieri nautici che hanno apprezzato il lavoro fatto lo scorso anno, quando abbiamo rilanciato Nauticsud evitando che finisse nell'oblio. In un anno la fiera ha già riconquistato una dimensione nazionale di primo piano".