Napoli, 27 feb. (askanews) - "L'alternativa alla mia nomina sarebbe stato il Commissariamento. Ho accettato per senso di responsabilità". Così il Presidente aggiunto del Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi commenta la propria nomina alla presidenza del Teatro Mercadante replica alla posizione del Comune di Napoli che ha accolto con rammarico la decisione del cda. "Se ci fosse stato un altro nome capace di trovare l'unanimità sarei stato il primo a fare un passo indietro, ma i soci non sono riusciti a esprimere una candidatura unitaria" - spiega sottolineando che, in ogni caso, gli riesce "difficile considerare di parte la mia nomina, frutto di una designazione istituzionale del Ministero dei beni culturali".