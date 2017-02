Napoli, spara al figlio con fucile che aveva in casa: denunciato

Napoli, 3 feb. (askanews) - Ha sparato al figlio per alcuni dissidi familiari. E' accaduto nella tarda serata di ieri a Napoli, in via Risorgimento, nel quartiere Pianura. Gli agenti della Squadra mobile sono intervenuti in seguito al ferimento di un 33enne, con precedenti di polizia per estorsione. Il giovane è stato trasportato presso l'ospedale San Paolo per una ferita alla coscia destra. Nell'immediatezza dei fatti è stata compiuta una perquisizione all'interno dell'abitazione del ferito. Qui, in camera da letto, era stato adagiato sul letto un fucile risultato legalmente detenuto dal padre dell'uomo che non era, però, in casa. Le incessanti ricerche proseguite durante tutta la notte hanno consentito di rintracciare l'autore del gesto, un 61enne che ha confessato alla polizia di aver sparato al figlio per problemi familiari. L'anziano è stato denunciato per lesioni personali aggravate dall'utilizzo di un'arma da fuoco. Il 33enne è ancora ricoverato con una prognosi di 30 giorni, ma non è in pericolo di vita.