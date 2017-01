Napoli, 16 gen. (askanews) - Lo scoppio che ha provocato un morto e tre feriti gravi a Napoli, in seguito alla deflagrazione di un impianto a gas nella piscina privata "Ariete", poteva avere un impatto ancora più drammatico perché, al momento dell'esplosione, nella struttura vi erano anche sportivi intenti a svolgere attività fisica. In piscina, infatti, c'erano donne in attesa di iniziare una lezione di acquafitness e altre persone intente a svolgere corsi di nuoto. Quando si è verificato lo scoppio, che fortunatamente si è avuto nella parte esterna dell'impianto, c'è stato un fuggi fuggi generale, anche nelle palazzine antistanti la piscina. Una decina di auto in sosta nel parcheggio sono state completamente distrutte o gravemente danneggiate. Sul posto al lavoro i vigili del fuoco, gli agenti della polizia Scientifica e il magistrato. Le generalità della vittima, il cui corpo è stato completamente carbonizzato, non sono ancora state rese note mentre i tre feriti gravi, ricoverati presso il centro Grandi ustioni del Cardarelli, sono due dipendenti della ditta Dema gas e il figlio del titolare della piscina. Due, invece, i feriti lievi: sono dei passanti.