L'esplosione in un centro sportivo a Chiaiano

Napoli, 16 gen. (askanews) - E' di un uomo morto carbonizzato e di due persone ferite il bilancio di un'esplosione avvenuta in via Guantai all'Orsolone, nella zona di Chiaiano a Napoli. Lo scoppio ha interessato un impianto a gas che serve la piscina "Ariete".

Non è ancora stata indentificata la persona deceduta, ma l'uomo rimasto completamente carbonizzato potrebbe essere un operaio della ditta di manutenzione che stava lavorando nel centro sportivo, oppure il custode della struttura. In un primo momento, la polizia aveva riferito che la vittima fosse Mario Moccia, un dipendente della società che controlla l'impianto a gas e che proprio oggi compie 60 anni. L'uomo è comunque tra i tre feriti gravi che sono stati trasportati d'urgenza presso il centro Grandi ustioni dell'ospedale Cardarelli. Secondo quanto si è appreso le sue condizioni di salute sono molto serie dal momento che ha riportato ustioni sul 90% del corpo. Altri due operai sono ugualmente in pericolo di vita, sempre nei reparti del nosocomio partenopeo.

Due, invece, i feriti lievi: sono passanti che si trovavano in zona per caso. Quattro le auto completamente distrutte dalla deflagrazione e dal successivo incendio mentre sono nove le vetture danneggiate. Sul posto vigili del fuoco, mezzi del 118 e la polizia. Ancora non è chiaro cosa possa aver scatenato lo scoppio.