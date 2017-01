Napoli, 16 gen. (askanews) - E' di un 60enne morto e di cinque feriti il bilancio dell'esplosione di una bombola avvenuta a Napoli in via Guantai all'Orsolone nella zona di Chiaiano. Contrariamente a quanto riferito in un primo momento dalla polizia, le persone rimaste coinvolte nello scoppio stavano lavorando all'impianto della piscina Ariete e non erano in un parcheggio. L'uomo deceduto, Mario Moccia, non era in auto ma stava lavorando all'impianto della struttura sportiva.

Tre i feriti gravi, tutti dipendenti della ditta di manutenzione, e altre due persone coinvolte ma in maniera meno seria. Tutti sono stati trasferiti presso l'ospedale Cardarelli. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco.