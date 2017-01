Napoli, 20 gen. (askanews) - Napoli è la prima città per incremento delle imprese commerciali ambulanti regolari. Tra fine 2011 e giugno 2015 si registra una variazione positiva segnando un +40% con 4.191 nuovi operatori del commercio su aree pubbliche (mercatali e ambulanti fieristici). E' quanto emerge dall'analisi provinciale dei dati del Registro delle Imprese, realizzata da UnionCamere e InfoCamere. Secondo questa classifica territoriale, il capoluogo campano è al primo posto vantando la miglior performance d'Italia, seguita da Palermo e Milano.

La crescita è anche frutto di norme volute dall'amministrazione comunale che hanno permesso una progressiva emersione dal nero contrastando l'abusivismo: il censimento dei mercati cittadini con la conseguente messa a bando dei posteggi/box liberi individuati; la chiusura di aree mercatali storicamente abusive e l'avvio di un processo di regolarizzazione; il sostegno agli operatori morosi nel regolarizzare la propria posizione contributiva con piani di rateizzo a tasso agevolato; la promozione di manifestazioni fieristiche con posteggi assegnati ai soli espositori iscritti alla Camera di Commercio e il potenziamento dello Sportello Unico per le Attività produttive. "L'amministrazione de Magistris - ha dichiarato l'assessore al Commercio del Comune di Napoli, Enrico Panini - ha lavorato per potenziare la rete distributiva a servizio di cittadini e turisti, rendendo la massima parte degli operatori del commercio immune dal ricatto della criminalità organizzata. A breve sarà possibile individuare nuovi mercati per vendere i propri prodotti regolarmente".