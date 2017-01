Napoli, 10 gen. (askanews) - Un "Gruppo di opposizione attiva" al Consiglio comunale di Napoli con il compito, fuori dall'Istituzione comunale, di fare "un'opposizione militante contro il Sindaco De Magistris e la sua giunta e contro gli atti di mala-amministrazione e mala-politica che si verificano al Comune". Questo l'identikit del nuovo Polo di opposizione alla giunta de Magistris che oggi ha annunciato la sua strategia attraverso le voci dei coordinatori di tre movimenti ascrivibili alla cosiddetta "destra sociale". Si tratta del coordinatore regionale, Salvatore Ronghi, e di quello cittadino, Carlo Farucci (Azione Nazionale); di Gianluca Cantalamessa (Noi con Salvini); di Enzo Rivellini (Napoli Capitale). Componenti del "Gruppo di opposizione" saranno, per Azione Nazionale, Carlo Di Dato e Imma Guariniello; per Noi con Salvini, Simona Savignoli e Gennaro Sanseverino; per Napoli Capitale Mario Mele, Rosario De Fazio. Il gruppo di opposizione sarà coordinato da Gianluca Cantalamessa. (segue)