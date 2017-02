Napoli, 21 feb. (askanews) - "Napoli Pizza Village 2017", la pizzeria più grande del mondo allestita sul lungomare napoletano, si sposta da settembre a giugno, inaugurando la stagione estiva della città partenopea. La manifestazione si svolgerà dal 17 al 25 giugno, protraendosi per nove giorni a differenza dei sei previsti nelle precedenti edizioni. Turisti e cittadini, nei fine settimana, avranno l'opportunità di mangiare la pizza anche ad ora di pranzo.

"Abbiamo deciso il cambio di date - ha confermato Claudio Sebillo, brand manager del NPV - per evitare un periodo meteorologicamente a rischio come quello settembrino e per aumentare l'offerta turistica cittadina in un periodo in cui molti stranieri, sono solo di transito per la Costiera o per le isole del Golfo".

La kermesse, giunta alla settima edizione, riconferma la sua vocazione di promozione turistica del territorio grazie alla partecipazione di pubblico che è cresciuta di anno in anno. Dalla prima edizione nel 2011, alla quale sono intervenute 60mila persone, sono aumentati e migliorati i servizi offerti agli ospiti tanto che, nel settembre del 2016, sono stati 600mila i visitatori. Parallelamente è cresciuta anche la presenza dei turisti, facendo segnare negli alberghi, nel periodo del Napoli Pizza Village, un più 30% medio per ogni anno. Si anticipa a giugno anche il XVI Campionato Mondiale del Pizzaiolo - Trofeo Caputo, l'evento, che porta in città oltre 650 pizzaiuoli di tutto il pianeta, con la competizione che prenderà il via lunedì 19 giugno.