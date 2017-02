Napoli, 22 feb. (askanews) - Un pedone di 86 anni è stato investito da un motociclo guidato da un 20enne in via Santo Stefano nel quartiere napoletano Vomero. L'anziano è ricoverato in prognosi riservata. Dai primi rilievi effettuati dagli agenti della polizia municipale, sembra che il conducente dello scooter Peugeot, per cause ancora in fase di accertamento, abbia perso il controllo del mezzo investendo l'86enne che, in quel momento, attraversava la strada.

P.A. è rimasto ferito alla testa ed è stato trasportato all'ospedale Cardarelli dove è stato ricoverato con prognosi riservata. Su disposizione del pubblico ministero di turno presso la procura della Repubblica di Napoli, il motoveicolo è stato sequestrato mentre il 20enne sottoposto agli esami tossicologici ed alcolemici. Sono in corso indagini per chiarire le circostanze del sinistro ed eventuali responsabilità.