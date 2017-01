Parapiglia in via Verdi, nei pressi palazzo consiglio comunale

Napoli, 16 gen. (askanews) - Tre agenti della polizia municipale feriti e quattro disoccupati sottoposti a fermo per invasione di edificio pubblico, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. E' il bilancio di un parapiglia che si è verificato dopo le 8 in via Verdi a Napoli, nei pressi degli uffici comunali di via Verdi, dove ha sede il Consiglio.

Una ventina di persone, aderenti al Movimento disoccupati 7 novembre, ha tentato di entrare nel palazzo. A quel punto sono stati bloccati da un gruppo di vigili urbani del comando Chiaia-San Ferdinando che era sul posto per timbrare il cartellino marcatempo. Ne è nata una violenta baruffa. Il gruppo di senza lavoro era riuscito a entrare negli uffici e a occupare la sala Nugnes e quando alcuni di loro sono scesi ci sono stati i tafferugli. Tre caschi bianchi hanno dovuto ricorrere alle cure sanitarie, trasportati in ospedale dalle ambulanze. Quattro dei manifestanti sono finiti in caserma.

Alle 15.30, i rappresentanti del movimento disoccupati 7 novembre hanno annunciato un corteo da piazza Dante fino a piazza Municipio e in via Santa Lucia, dove c'è la sede della Regione Campania. "Il blitz di protesta - hanno spiegato in una nota - è stato organizzato perchè dopo mesi siamo ancora in attesa della progettazione comunale rispetto alla nostra vertenza, definita ai tavoli congiunti con la Regione".