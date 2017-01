Napoli, 16 gen. (askanews) - Napoli più e meglio illuminata, risparmiando ogni anno 6,5 milioni di euro. E' quanto prevede il nuovo Piano di efficientamento energetico, che coinvolge le fonti di finanziamento Jessica (che beneficia di fondi comunitari) e Bei, con l'affiacamento della Banca di credito cooperativo e di Iccrea. Il progetto per la riqualificazione e il miglioramento dell'impianto di pubblica illuminazione partirà dalle gallerie stradali e dagli orologi storici, estendendosi alle periferie urbane, ai luoghi di maggiore attrazione turistica e al centro storico. Il vecchio appalto comportava, annualmente, costi di energia per 11,5 milioni di euro e spese per la gestione di 6,5 milioni mentre con la nuova gara, si risparmierà denaro incrementando gli standard di sicurezza e di affidabilità, con la sostituzione di 20mila sostegni e parte dei cavi di distribuzione della rete elettrica, l'adeguamento alle nuove norme europee e la telegestione degli impianti. "Parte l'appalto con cui l'intero territorio cittadino sarà completamente mutato nella sua illuminazione pubblica, più luce quindi più sicurezza, più risparmio energetico ed economico. In due anni - ha assicurato il sindaco partenopeo Luigi de Magistris - si arriverà in tutta la città. Conviene investire a Napoli per creare economia, lavoro e sviluppo".