Napoli, 23 feb. (askanews) - Il Comune di Napoli ha incassato l'apprezzamento del governo in merito alla situazione abitativa e alla gestione degli alloggi popolari. Oggi a Palazzo San Giacomo l'incontro tra il sindaco Luigi De Magistris e il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Riccardo Nencini, per proseguire il tavolo tecnico sull'edilizia residenziale pubblica avviato la scorsa estate e proseguito con una serie di incontri nella Capitale. "Da quello che ho visto, ma ci stiamo lavorando già dallo scorso mese di luglio, il lavoro è molto grosso e il tentativo di portare trasparenza ed efficienza è alto. Guardiamo con attenzione e con piacere - ha proseguito - il lavoro che viene svolto perché vedo buoni risultati in arrivo". Nencini ha poi proseguito: "La situazione del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli, eredita dal passato, era, diciamo così, imperfetta. Il lavoro in corso è molto corposo".

Sul tavolo molti i temi discussi, dai beni requisiti alla criminalità organizzata da utilizzare nel cuore della città, ai finanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica, alla vendita a chi risiede all'interno di alloggi popolari degli appartamenti in cui vivono.

Nencini ha poi spiegato: "La Regione Campania ha avuto dallo Stato 50 milioni di euro, risorse da cui Napoli non può essere espunta. C'è poi un altro filone di circa 700 milioni a livello nazionale che ora è in valutazione al pre-Cipe e che riguarda i lavori per l'edilizia residenziale pubblica".

