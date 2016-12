Roma, 26 dic. (askanews) - Mercoledì 28 dicembre alle 11 il deputato del Movimento Cinque Stelle, Luigi Gallo, il consigliere regionale, Vincenzo Viglione, il consigliere comunale di Napoli, Matteo Brambilla, e i consiglieri della VI Municipalità (Ponticelli - Barra - San Giovanni), Pasquale Longobardi, Simone Natullo e Immacolata Formisani effettueranno un'ispezione nel parcheggio Ponticelli di via Argine.

La struttura è un ex parcheggio pubblico Anm, oggi trasformato in un deposito giudiziario per veicoli sotto sequestro. "Questa decisione - dichiara Luigi Gallo, deputato M5S - è contestata da comitati cittadini. La Municipalità non è stata consultata dal Comune né ci sono stati passaggi trasparenti in Consiglio. Gli assessori comunali competenti, Alessandra Clemente e Ciro Borriello, non hanno effettuato nessun controllo per verificare la presenza di un'altra struttura più decentrata che potesse ospitare il deposito giudiziario senza creare problemi alla comunità di Napoli Est. E' ora di ascoltare questo territorio e capire cosa hanno da raccontare i cittadini. Il M5S resta portavoce dei disagi dei cittadini e risponde ai loro allarmi: è nato per esercitare democrazia diretta e le periferie del Paese Italia ne hanno sempre più necessità".