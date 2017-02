Napoli, 24 feb. (askanews) - Sono in servizio presso la struttura di cui sono dipendenti, l'Ospedale Loreto Mare di Napoli, 50 dei 55 soggetti cui questa mattina è stata notificata ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari dopo la maxi operazione anti assenteismo dei carabinieri del Nas. A renderlo noto è stato il procuratore Vicario Nunzio Fragliasso che ha definito la circostanza una sorta di "legge del contrappasso" di dantesca memoria. I 50 dipendenti hanno avuto dal Gip il permesso di recarsi al lavoro per non penalizzare i degenti. Sono obbligati a uscire di casa solo ed esclusivamente per recarsi sul luogo di lavoro rispettando i turni predisposti dalla dirigenza.