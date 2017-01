Omicidio in via Epomeo

Napoli, 27 gen. (askanews) - Un uomo di giovane età, di cui ancora non si conoscono le generalità, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco in via Epomeo, alla periferia di Napoli. L'omicidio all'altezza della Chiesa di Montevergine. Sul posto i carabinieri che stanno indagando.