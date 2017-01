Napoli, 26 gen. (askanews) - "Il Comune di Napoli non ha capito cosa significa Coesione Territoriale: ci sono 91 Comuni che non vengono inseriti all'interno di un Patto nato per favorire lo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale dell'area metropolitana, la sostenibilità ambientale e la sicurezza che comprende ben 92 Comuni e non solo la città di Napoli. La politica accentratrice del sindaco de Magistris, che se ne frega dei passaggi istituzionali previsti, lascia fuori 2 milioni di cittadini dagli interventi finanziati dal patto". Lo afferma il deputato M5S Luigi Gallo che ha presentato un'interrogazione depositata in Commissione Bilancio in cui si chiede al ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, e al presidente del Consiglio, Claudio Gentiloni di modificare il Patto per lo sviluppo per la Città Metropolitana di Napoli. L'interrogazione è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa nella sala Cirillo di palazzo Matteotti, sede della città Metropolitana di Napoli, dallo stesso Gallo e da Danilo Roberto Cascone, consigliere metropolitano M5S. (segue)