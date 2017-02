Napoli, 27 feb. (askanews) - Filippo Patroni Griffi è il nuovo presidente del cda del Teatro Mercadante di Napoli. Per la guida dello Stabile partenopeo passa, dunque, la linea filogovernativa che affida all'ex ministro ed ex sottosegretario al Governo il compito di guidare il Teatro. Nei giorni scorsi non sono mancate le polemiche per la scelta del nuovo vertice che sarebbe dovuto succedere al presidente uscente Valter Ferrara (indicato dal Comune di Napoli e sostenuto anche per il reincarico). Oggetto del contendere non tanto la leadership in sé, quanto il braccio di ferro tra le indicazioni dell'amministrazione comunale o quella, più filogovernativa, della Regione Campania. Patroni Griffi siede nel cda in rappresentanza del Mibact. Questa mattina, a margine di una conferenza stampa in sala giunta, prima che si venisse a conoscenza della scelta definitiva Vincenzo De Luca ha parlato di una nome "di altissimo profilo". Dal canto suo, il Comune - che ha votato contro - ha parlato per voce dell'assessore alla Cultura Nino Daniele che si è detto rammaricato per l'esito del voto "con una maggioranza predefinita". Anche se l'assessore ha riconosciuto al neo presidente "indiscutibile autorevolezza" e manifestato soddisfazione per aver fugato "i fantasmi del commissariamento". Scadevano infatti oggi i termini per la scelta del nuovo presidente.