Napoli, 27 dic. (askanews) - Per costringere la vittima a versare la somma di denaro richiesta come tangente, non avevano esitato a esplodere numerosi colpi di pistola contro un commerciante e i suoi dipendenti nonostante la presenza nel negozio di diversi clienti. È uno degli episodi contestati a tre persone arrestate su mandato della Dda di Napoli. Gli indagati sono ritenuti responsabili di due episodi estorsivi ai danni di commercianti della zona di Chiaiano, alla periferia del capoluogo campano, per avvantaggiare il clan camorristico dei Lo Russo.

