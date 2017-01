Napoli, 16 gen. (askanews) - Un 18enne e un 31enne sono stati medicati in ospedale a Napoli per delle ferite da coltello. I due si sono resi protagonisti di una lite avvenuta la notte scorsa nei pressi di un noto locale notturno della zona di Chiaia. La polizia è intervenuta alle 4.30 in via Giosuè Carducci dopo la segnalazione di una persona ferita da un'arma da taglio. La vittima è un 18enne pregiudicato dei Quartieri Spagnoli che ha spiegato agli agenti giunti sul posto di essere in compagnia di un cugino quando è nata una rissa con un gruppo di ragazzi, culminata nell'accoltellamento, fuori la discoteca. Per lui una prognosi di otto giorni. Poco dopo un'altra volante dell'Upg della Questura di Napoli ha individuato un 31enne della zona delle Case Nuove con una ferita alla regione toracica posteriore, giudicata guaribile in sette giorni. Anche lui ha riferito di una lite con altri giovani dopo essere uscito dal locale.