Napoli, De Vincenti incontra de Magistris e sente De Luca

Roma, 5 gen. (askanews) - Incontro stamani, a Roma, nella sede del Ministero della Coesione e del Mezzogiorno, tra il ministro Claudio De Vincenti e il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Al centro del colloquio - si legge in una nota del ministero - , il Patto per la città metropolitana e le modalità per accelerarne l'attuazione, nonché una panoramica sulle problematiche dell'intero territorio partenopeo. De Vincenti e De Magistris, pur nella chiarezza delle rispettive posizioni, hanno sottolineato l'importanza del confronto - nell'interesse dei cittadini -per affrontare e risolvere le questioni aperte.

Successivamente, il Ministro De Vincenti ha avuto un colloquio telefonico con il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca per concordare una tempistica serrata per l'attuazione del Patto per la Campania come snodo fondamentale dello sviluppo dell'intera area. Al termine dei contatti, il Ministro ha concordato con De Luca e De Magistris appuntamenti entro metà mese a Napoli con l'obiettivo di approfondire il tema dei Patti e proseguire nella ricognizione dei problemi del territorio campano e partenopeo.