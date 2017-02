Napoli, 23 feb. (askanews) - "I fatti accaduti stamane al rione Sanità sono inaccettabili e gravissimi. Esprimiamo la nostra incondizionata vicinanza, solidarietà e attenzione ai proprietari della pasticceria Poppella, vanto della nostra città, che sono stati oggetto del danneggiamento delle vetrine a seguito dell'esplosione di colpi d'arma da fuoco". Lo affermano i componenti della Commissione Speciale Anticamorra che lunedì scorso hanno incontrato i rappresentanti istituzionali della III Municipalità. "L'audizione al Rione Sanità della Commissione Speciale Anticamorra - sottolineano il presidente Mocerino, la vice presidente Amato e il segretario Viglione - è stato un primo passo per raccogliere dati, informazioni e notizie da chi ogni giorno è presente sul territorio". "Sono trascorsi appena tre giorni dalla nostra audizione - continuano - e il presagio che ci rappresentò il presidente Poggiani purtroppo si è avverato". "Riteniamo che lo Stato debba produrre uno sforzo ulteriore e mettere in sicurezza questo pezzo di città, tutti in questo momento nel rispetto del proprio ruolo devono fare la propria parte e fornire certezze ai cittadini. Con questo spirito come Commissione Speciale Anticamorra - concludono - ci attiveremo per favorire la massima attenzione istituzionale e la tutela di chi vive e lavora al rione Sanità".

