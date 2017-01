Napoli, 23 gen. (askanews) - Spari, una rissa e un 30enne ferito. E' quanto avvenuto la notte scorsa nel quartiere Chiaia a Napoli, nei pressi di una nota discoteca della zona. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, è giunto presso il pronto soccorso dell'ospedale Loreto mare e ricoverato per una serie di ferite da arma da taglia al torace e alla mano sinistra, dai medici giudicate guaribili in 15 giorni.

Ai carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Centro, l'uomo ha raccontato che aveva avuto un diverbio nel locale notturno di via dei Mille e poi, all'esterno della discoteca, era stato avvicinato da alcuni sconosciuti e ferito.

Sul posto i militari hanno rinvenuto due bossoli, ma al momento non risultano persone raggiunte da colpi d'arma da fuoco. Le prime indagini hanno consentito di accertare che il 30enne aveva partecipato a una rissa tra alcuni giovani in corso di identificazione, per la quale verrà denunciato all'autorità giudiziaria.