Napoli, 23 feb. (askanews) - "Il diritto alla casa è fondamentale. Il piano per la vendita delle case popolari a un prezzo simbolico portato avanti dal Comune di Napoli con il viceministro Riccardo Nencini può rappresentare una soluzione, ma è già stato dimostrato che la macchina comunale in questi casi è troppo lenta e inefficace". Così, in una nota, la consigliera regionale campana del Pd Antonella Ciaramella secondo cui "la liquidazione del patrimonio comunale degli ultimi anni è stata un vero e proprio flop". "I dati parlano chiaro - aggiunge la consigliera dem - nelle abitazioni del patrimonio del Comune di Napoli un inquilino su quattro è abusivo ed il 50% non paga l'affitto". "Questa - conclude - potrebbe essere una buona occasione per il Comune di dimostrare che riesce ad applicare il piano senza limitarsi ai soliti slogan a cui ci ha abituato".