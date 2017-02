Napoli, 8 feb. (askanews) - A Napoli si allarga lo scandalo dei candidati inseriti, a loro insaputa, nelle liste elettorali per le amministrative dello scorso maggio. Al centro dell'inchiesta della Procura partenopea, condotta dal pm Stefania Buda del pool Reati contro la pubblica amministrazione, la lista "Napoli Vale", una civica a sostegno del candidato sindaco del Pd Valeria Valente, sconfitta al primo turno lasciando il posto al ballottaggio per la guida di Palazzo San Giacomo all'imprenditore Gianni Lettieri, uscito sconfitto dal sindaco rieletto Luigi De Magistris. Fino a questo momento sono nove le persone che hanno denunciato di aver avuto il proprio nome inserito tra gli aspiranti consiglieri comunali, circostanza di cui non erano a conoscenza. Nove candidati sui 40 presenti nella lista.

Intanto oggi è stata ascoltata dai pm anche l'ex candidata sindaco Valeria Valente, parlamentare e capogruppo del Pd in Consiglio. La deputata è stata sentita, per oltre un'ora, come persona informata dei fatti. Valente, nei giorni scorsi, si era definita essa stessa "parte lesa" di quanto accaduto dichiarando di essere disposta "di fare un passo indietro" qualora fosse stato lo stesso segretario del Pd, Matteo Renzi, a chiederglielo. Valente ha inoltre argomentato critiche nei confronti del suo partito di appartenenza sottolineando come il Pd "non fosse più una comunità".

