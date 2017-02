Napoli, 8 feb. (askanews) - Il consigliere comunale di Napoli, in forza al Pd, Salvatore Madonna, si è autosospeso dal partito. Ad annunciarlo lo stesso Madonna, iscritto nel registro degli indagati in merito alla questione della candidatura di persone "inconsapevoli" nella lista "Napoli Vale", civica in appoggio al candidato sindaco Valeria Valente. "In relazione alle vicende che mi vedono interessato, pur ritenendo di non aver commesso alcuna irregolarità ed in attesa che la mia posizione venga chiarita, ritengo opportuno autosospendermi dal Partito democratico", ha dichiarato Madonna in una nota.