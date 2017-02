Napoli, 22 feb. (askanews) - Due operai sono rimasti feriti a Napoli mentre stavano eseguendo dei lavori di ristrutturazione alla facciata di un palazzo in via dei Mille, nel salotto buono della città. L'incidente all'altezza del civico 16. Secondo quanto accertato dai carabinieri, che stanno conducendo le indagini, gli operai sono rimasti schiacciati da una lastra di marmo che si è poi frantumata in mille pezzi. Uno dei feriti è stato trasportato all'ospedale Fatebenefratelli, dove gli è stato riscontrato lo schiacciamento e la frattura di un piede, con una prognosi di 30 giorni, mentre l'altro è stato prima condotto al Loreto Mare e poi al Cardarelli per eseguire una serie di accertamenti più approfonditi. Le sue condizioni di salute sarebbero più gravi del collega, ma non in pericolo di vita.