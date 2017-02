Napoli, 28 feb. (askanews) - Dalla giunta regionale della Campania arriva una replica, e una stoccata al tempo stesso, nei confronti del sindaco di Napoli Luigi de Magistris. Oggetto del contendere la nomina di Filippo Patroni Griffi, avvenuta ieri in seno al cda, a presidente dello Stabile partenopeo, il Teatro Mercadante. "Ennesima polemica, strumentale e gratuita del sindaco di Napoli" scrive in una nota il vice presidente Fulvio Bonavitacola rispondendo alle accuse del primo cittadino che ha parlato di una "nomina di parte" visto che il Comune sosteneva il presidente uscente Valter Ferrara. "C'è stata l'elezione a presidente di una personalità di altissimo livello, designata peraltro nel Cda dal Ministero dei beni Culturali, non dalla Regione". La stoccata è in linea con le affermazioni rese ieri e oggi dal presidente De Luca che ha messo i "puntini sulle I" rispetto agli impegni assunti dalla Regione rispetto alla città di Napoli, in particolare quanto alle risorse ad essa destinate. "Si ricorda, per notizia, che la Regione versa ogni anno 3,2 milioni di euro per il Mercadante il Comune di Napoli 900.000 euro" spiega Bonavitacola che assesta poi il colpo finale prendendo a prestito una frase di de Magistris: "La Cultura è un bene comune, non del Comune. E soprattutto per renderla fruibile a tutti, va finanziata. Questo è quanto".