Napoli, 2 feb. (askanews) - E' stato bloccato il pirata della strada che, a bordo di una Bmw, ha travolto alcuni Lsu del comparto scuola che stavano eseguendo un presidio nei pressi dell'ufficio regionale scolastico a Napoli. L'uomo, un 67enne napoletano, è stato fermato dagli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia e la sua posizione è attualmente al vaglio degli inquirenti. Secondo quanto ricostruito la vettura, guidata dall'anziano, ha urtato due manifestanti provocando delle leggere contusioni. Una terza persona, un 55enne di Pozzuoli cardiopatico, ha tentato di bloccare l'auto pirata, ma si è accasciato al suolo per un malore. L'uomo è deceduto in ambulanza prima di essere trasferito presso il vicino ospedale Loreto Mare.

Il presidio, che era stato regolarmente autorizzato dalla Questura, dopo l'incidente si è poi trasformato in corteo. Gli Lsu hanno effettuato un blocco in via Sant'Erasmo, poi si sono trasferiti in via Amerigo Vespucci nei pressi del nosocomio dove è giunta la salma del 55enne, e poi sono rientrati in via Ponte dei Francesi, nei pressi dell'ex Provveditorato.